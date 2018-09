Frankfurt/Main (dpa) - Die Lokführergesellschaft GDL geht davon aus, die Streiks in den nächsten Tagen auszuweiten. Man erwarte eine hohe Beteiligung und eine deutliche Unterstützung für die Arbeitskämpfe. Das sagte GDL-Chef Claus Weselsky nach Beginn der Auszählung der Urabstimmung. In der Folge werde die Gewerkschaft noch in dieser Woche die Arbeitskampfmaßnahmen ausdehnen, sofern sie keine Angebote von den Arbeitgebern erhalte. Die Auszählung soll am Nachmittag beendet sein. Dann will sich die GDL erneut äußern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.