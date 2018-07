Paris (dpa) - In Frankreich hat der Prozess gegen Ex-Präsident Jacques Chirac begonnen. Er war bei der Eröffnung nicht dabei. Es ist das erste Mal, dass sich in Frankreich ein Ex-Staatschef vor Gericht verantworten muss. Das Gericht muss zunächst entscheiden, ob es eine Verfassungsklage annimmt, die das Verfahren verzögern würde. Chirac ist wegen einer Veruntreuungsaffäre aus seiner Zeit als Bürgermeister von Paris in den 90er Jahren angeklagt. Er soll 28 Parteifreunde und politische Günstlinge aus der städtischen Kasse bezahlt haben.

