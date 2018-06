Augsburg (dpa) - In nur 360 Sekunden war der Wirbel um den verbannten Torjäger Michael Thurk vergessen. «Es macht klack, klack, klack - da war das Spiel vorbei», staunte Düsseldorfs Profi Sascha Dum nach dem 5:2 des FC Augsburg über den Angriffsschwung des schwäbischen Fußball-Zweitligisten.

Mit drei Treffern innerhalb von nur sechs Minuten hatten die Hausherren am Montagabend das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf gedreht und den nächsten Schritt auf dem Weg zum erstmaligen Bundesliga-Aufstieg gemeistert. «Wir haben uns ein wichtiges Polster geschaffen», sagte FCA-Profi Axel Bellinghausen.

Überraschend hatte Augsburgs Coach Jos Luhukay vor dem Heimspiel auf Routinier Thurk verzichtet - wegen angeblich unzureichender Trainingsleistungen. «Es geht nicht um einzelne Spieler. Wir wollen in dieser Saison das Bestmögliche erreichen, dazu brauche ich die bestmögliche Mannschaft», argumentierte der Trainer. Routinier Thurk («Ich habe mir nichts vorzuwerfen») war sich keiner Schuld bewusst, Luhukay erhielt aber die Unterstützung von Manager Andreas Rettig. «Diese Entscheidung des Trainers kann ich sehr wohl nachvollziehen.»

Die Verbannung Thurks war spätestens mit den fulminanten sechs Minuten nach der Pause keine große Sache mehr. Zunächst lief es aber nicht gut für den Aufstiegsanwärter: Zwar brachte Bellinghausen die Schwaben (4. Minute) in Front, doch Ken Ilsø (11.) und Jens Langeneke (19./Foulelfmeter) sorgten für die Gäste-Führung. Doch nach dem Wechsel ging es Schlag auf Schlag: Nando Rafael (52.), Torsten Oehrl (56.) und erneut Rafael (58.) machten alles klar. Oehrls zweites Tor per Foulelfmeter (67.) war nur noch Zugabe.

«Wir haben mit unglaublicher Dynamik nach vorne gespielt», freute sich Luhukay über den verdienten Erfolg - und über vier Stürmertore. Rafael und Oehrl bestätigten mit ihrem Auftritt die Entscheidung gegen Routinier Thurk. «Michael ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft», stellte Oehrl danach aber klar. «Das hat man in der Vergangenheit gesehen und das wird man auch in Zukunft so sehen.»

Augsburg hat als Zweiter nun schon vier Punkte Vorsprung auf Rang drei - und marschiert nach dem letztjährigen Scheitern in der Relegation mit großen Schritten Richtung Bundesliga. Selbst der geschlagene Fortuna-Coach Norbert Meier hatte da nur Lob parat: «Man muss einfach die Qualität des FCA neidlos anerkennen.»