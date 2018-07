Berlin (dpa) - Verteidigungsminister Thomas de Maizière nimmt einen engen Vertrauten aus dem Innenministerium mit in sein neues Ressort: Sein früherer Büro- und Abteilungsleiter Stéphane Beemelmans löst den von de Maizière entlassenen Staatssekretär und Architekten der Bundeswehrreform, Walther Otremba, ab, das erfuhr die dpa aus Regierungskreisen. Die Personalentscheidung muss noch in der kommenden Woche vom Kabinett gebilligt werden. Beemelmans zählte schon zu den Dresdner Zeiten des CDU-Politikers zu dessen engsten Mitarbeitern in der sächsischen Staatskanzlei.

