Brüssel (dpa) - Nato-Aufklärungsflugzeuge überwachen jetzt rund um die Uhr die militärischen Aktionen des Gaddafi-Regimes in Libyen. Der Einsatz von AWACS-Maschinen im Mittelmeerraum werde von bislang zehn auf 24 Stunden täglich ausgedehnt, sagte der amerikanische Nato-Botschafter Ivo Daalder. Ziel sei, «ein besseres Bild davon zu bekommen, was wirklich in diesem Teil der Welt vor sich geht.» Daaler wies darauf hin, dass die intensiv diskutierte Flugverbotszone nur eine «begrenzte Wirkung» auf tieffliegende Hubschrauber habe könnte, die von den Streitkräften Gaddafis eingesetzt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.