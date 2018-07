Alexandria (dpa) - In Alexandria in Ägypten sind zwei Bundeswehrschiffe mit Flüchtlingen aus Libyen angekommen. Die Frgatten hatten 112 ägyptische Gastarbeiter an Bord. Am Mittag wird auch ein Einsatzgruppenversorger der deutschen Marine mit 300 weiteren Ägyptern an Bord in Alexandria erwartet. Der Bundeswehreinsatz ist Teil einer internationalen Hilfsaktion zur Bewältigung der Flüchtlingsströme von Libyen in die Nachbarländer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.