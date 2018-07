Islamabad (dpa) - Wieder erschüttert ein verheerender Terroranschlag Pakistan: Bei einem Bombenanschlag in einer belebten Straße in der ostpakistanischen Stadt Faisalabad wurden mindestens 23 Menschen getötet. Der Parlamentsabgeordnete Abid Sher Ali sagte dem Sender Express Television, der Sprengsatz habe mehrere Gebäude in der Gegend teilweise zerstört. Zum Anschlagsziel gab es widersprüchliche Angaben. In der Gegend liegt sowohl ein Büro des Geheimdienstes ISI als auch ein Büro des pakistanischen Bundeskriminalamts.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.