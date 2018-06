Offenbach (dpa) - Am Mittwoch ist es im Süden und Südosten teils wolkig, teils auch heiter. Ansonsten werden die Wolken dichter. Nachfolgend beginnt es von der Nordsee her zu regnen. Bis zum Abend kommen die Niederschläge etwa bis zur Mainlinie voran.

Die Höchsttemperatur erreicht Werte zwischen 8 und 14 Grad, am Oberrhein auch darüber. In Küstennähe sind unter der dichten Bewölkung nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach nur 6 bis 10 Grad zu erwarten. Der Wind weht vielfach mäßig, in höheren Lagen und in Küstennähe auch frisch bis stark aus Südwest. In der Nordhälfte kommt es zu starken, an der See und auf den Bergen auch zu stürmischen Böen oder Sturmböen.

In der Nacht zum Donnerstag kommt der Regen bei vielfach starker Bewölkung bis in den Süden voran. In der Nordhälfte lassen die Niederschläge vorübergehend nach, bevor es zum Morgen an der Nordsee erneut zu regnen beginnt. Am Alpenrand und in den östlichen Mittelgebirgen tritt gebietsweise nochmals leichter Frost auf. Sonst geht die Temperatur auf 6 bis 1 Grad zurück. Der Wind weht in Küstennähe und auf den Bergen in Böen noch zeitweise stark bis stürmisch aus West bis Südwest.