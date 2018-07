Berlin (dpa) - Am 11. März wird der bekannte Kinderbuchautor Janosch 80 Jahre alt.

Als Hommage an den Schöpfer des kleinen Tigers und des kleinen Bären wurde in Anlehnung an die beliebte Kinderbuch- und TV-Serie ein Kinofilm gedreht, bei dem Irina Probost Regie führte: Der böse Mause-Sheriff Browning treibt sein Unwesen. Doch die Tigerentenbande um Hannes Strohkopp, Erfinderin Laika, die Mäuse Tütü und Schischi sowie den Hund Bergmann lassen sich nicht unterkriegen. Doch dann wird ihr Liebling, die Tigerente, entführt, und Hannes muss sich einer großen Herausforderung stellen.

(«Die Tigerentenbande - Der Film», Deutschland 2010, 70 Min., FSK o. A., von Irina Probost)