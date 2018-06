Inhalt Seite 1 — Nichts für Neinsager: Die Butler-Branche boomt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Amsterdam (dpa) - Gerade Haltung, knappes Kopfnicken, ein Lächeln vornehm angedeutet: «Sehr wohl, Sir.»

Butler sind unentbehrlich. Wie hätte Phileas Fogg ohne seinen Passepartout in 80 Tagen die Welt umrunden können? Und Batman? Ohne seinen Alfred wäre er in Gotham City untergegangen. Ganz zu schweigen von Miss Sophie, die es nach dem «Dinner for One» kaum ohne ihren James ins Bett schaffen würde.

«Wir haben Spaß an solchen Klischees, aber von der Welt des modernen Butlers sind sie weit entfernt», sagt Robert Wennekes, Gründer der International Butler Academy im Valkenburg, ganz im Süden der Niederlande. «Er serviert zwar auch mal den Tee oder Whisky, aber vor allem ist er Manager eines herrschaftlichen Haushalts.»

Vertrauenswürdigkeit sei dabei alles. Dazu gehöre oft die Pflege des E-Mail- und Facebook-Kontos der Herrschaft. «Und er ersetzt das Reisebüro - vom Buchen bis zum Koffereinpacken und Auspacken. Obendrein kennt er jede Marotte und weiß, wann der Chef oder die Chefin welche Pillen in welcher Dosierung braucht.»

Der Niederländer hat das Handwerk standesgemäß bei einem Butler in England gelernt. Später war er Chefbutler der US-Botschaft in Bonn. Um von seinen Erfahrungen und seinen weltweiten Verbindungen als Jobvermittler zu profitieren, legen Möchtegern-Butler viel Geld hin: 13.750 Euro kostet die Teilnahme an einem Acht-Wochen-Kurs in Wennekes' vornehmem Akademie-Schloss.

Das Training geht über sieben Tage pro Woche, 12 Stunden am Tag. Hinzu kommt Nachtalarm. Dann muss «Überraschungsgästen» mal schnell Champagner oder gar ein Nachtmahl kredenzt werden - im korrekten Butler-Frack. Geprobt wird auch der «Ernstfall»: Erste Hilfe für den ohnmächtigen Prinzipal. Gut geeignet ist der Beruf für Grauhaarige. «Dienstherren», sagt Wennekes, «legen bei gehobenem Personal neben Loyalität und Verschwiegenheit Wert auf Lebenserfahrung.»

So dürfte auch Thomas Geks gute Chancen haben. Mit 62 ist der Rheinländer - er wirkt wie die personifizierte Distinguiertheit - der älteste Kursteilnehmer. Geks war für einen europäischen Pharmakonzern tätig, hat die Welt gesehen. Doch der vorgezogene Ruhestand war ihm zu langweilig. «Meine Erfahrungen und neuen Kenntnisse würde ich gern als Privatsekretär mit Butlerqualitäten anwenden», sagt er.