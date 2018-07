Potsdam (dpa) - Die Tarifverhandlungen für die Angestellten im öffentlichen Dienst der Länder gehen heute in die möglicherweise entscheidende Runde. Die Arbeitgeber wollen voraussichtlich ein erstes Angebot vorlegen. Das hat der Verhandlungsführer der Länder, Niedersachsens Finanzminister Hartmut Möllring, angekündigt. Die Forderung der Gewerkschaften nach 50 Euro mehr und einer zusätzlichen linearen Erhöhung von drei Prozent lehnte er aber erneut als völlig überzogen ab. An Warnstreiks in den letzten Tagen beteiligten sich mehrere zehntausend Beschäftigte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.