Potsdam (dpa) - In der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Bundesländer haben die Arbeitgeber ein erstes Angebot in Aussicht gestellt: Es sei «sehr wahrscheinlich», dass sie einen Vorschlag vorlegten, sagte der Verhandlungsführer der Länder, Niedersachsens Finanzminister Hartmut Möllring, der «Frankfurter Rundschau». Die Chancen auf eine Einigung stünden 50 zu 50. Die Tarifverhandlungen für die Angestellten im öffentlichen Dienst der Länder gehen heute in die dritte Runde. Die Gewerkschaften fordern 50 Euro mehr im Monat und drei Prozent mehr Gehalt. Das lehnen die Arbeitgeber ab.

