Passau (dpa) - Mit traditionell heftigen Redeattacken leiten die Parteien beim politischen Aschermittwoch die heiße Phase der Landtagswahlkämpfe ein. Zur größten Kundgebung lädt heute die CSU mehrere tausend Zuhörer in der Passauer Dreiländerhalle ein. Bei der SPD in Vilshofen wird Bundestagsfraktionschef Frank-Walter Steinmeier sprechen, Außenminister Guido Westerwelle wird in Straubing auftreten, die Grünen erwarten ihre Bundesvorsitzende Claudia Roth in Landshut. Die Linken schicken ihren Chef Klaus Ernst und Bundestagsfraktionschef Gregor Gysi wieder nach Tiefenbach.

