Berlin (dpa) - Der neue Verteidigungsminister Thomas de Maizière besucht heute zum ersten Mal Truppen der Bundeswehr. Im Gefechtsübungszentrum des Heeres in der Colbitz-Letzlinger Heide in Sachsen-Anhalt will der Minister die Ausbildung in einem Panzergrenadierbataillon kennenlernen. De Maizière hatte die Führung des Verteidigungsministeriums vor einer Woche von Karl-Theodor zu Guttenberg übernommen. Der war wegen der Plagiatsaffäre um seine Doktorarbeit zurückgetreten.

