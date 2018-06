Passau (dpa) - CSU-Chef Horst Seehofer will ein Bekenntnis zur deutschen Sprache sowie zu grundlegenden Werten in die bayerische Landesverfassung aufnehmen. Sprache sei der Schlüssel zu Integration. Von Ausländern müsse in Deutschland daher verlangt werden können, als erstes die deutsche Sprache zu lernen. Das sagte der Ministerpräsident beim Politischen Aschermittwoch seiner Partei in Passau. SPD-Bundestagsfraktionschef Frank-Walter Steinmeier warf in seiner Rede der Union Verrat an bürgerlichen Tugenden in der Plagiatsaffäre um Karl-Theodor zu Guttenberg vor.

