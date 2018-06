New York (dpa) - Der amerikanische R&B-Sänger Bobby Brown (42) ist überzeugt, dass seine Tochter Bobbi Kristina (18) keine Drogen nimmt. Bisher hatte er nichts öffentlich über die Fotos gesagt, die sein und Whitney Houstons Kind angeblich beim Schnupfen von Kokain zeigen.

Doch jetzt verteidigt er sie. «Ich weiß nichts darüber. Aber meine Tochter macht so etwas nicht», sagte Brown in einem US- Fernsehinterview des Senders ABC. Die Bilder, die vom «National Enquirer» veröffentlicht wurden, zeigen das junge Mädchen dabei, wie es über eine weiße Substanz gebeugt ist. Bobbi Kristina dementierte, Drogen genommen zu haben, ihre Mutter Whitney Houston (47) sagte bisher auch noch nichts dazu.