Inhalt Seite 1 — Gute US-Konjunkturdaten treiben Dax an Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag dank guter Daten vom US-Arbeitsmarkt kräftig zugelegt. Der Dax stieg um 1,97 Prozent auf 7179,81 Punkte.

Am Vortag hatte der Leitindex zwar wegen einiger Unsicherheiten auch aus dem Bankensektor mit dem Stresstest in Irland moderat tiefer geschlossen. Das turbulente erste Quartal ging aber mit einem Plus von knapp zwei Prozent halbwegs versöhnlich zu Ende. Die Handelswoche beendete der Dax mit einem satten Plus von 3,36 Prozent. Der MDax rückte am Freitag um 1,75 Prozent auf 10 490,42 Punkte vor, für den TecDax ging es um 0,85 Prozent auf 938,54 Punkte hoch.

Der US-Arbeitsmarkt befindet sich laut den Analysten der Postbank auf dem Weg der Besserung. Zudem hatte sich in den USA im März die Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie weniger als erwartet eingetrübt, auch dies trieb Händlern zufolge die Kurse in Frankfurt an.

Die Aktien der Deutschen Börse rutschten mit 1,38 Prozent auf 52,81 Euro ans Dax-Ende, nachdem der Börsenbetreiber Nasdaq OMX nun ebenfalls ein Gebot für die NYSE Euronext präsentiert hat. Dieses liegt über dem Angebot der Frankfurter, die so ausgestochen werden sollen. Am Markt gingen die Beurteilungen zu den Erfolgschancen der beiden Kontrahenten auseinander. «Es ist fraglich, ob die Deutsche Börse ihr Angebot nachbessern wird», sagte ein Händler. Vor einigen Wochen habe der Finanzvorstand dies noch ausgeschlossen.

Dazu kämen die anhaltenden Vorbehalte bei der NYSE über eine kontrollierende Stellung der Deutschen und kartellrechtliche Probleme. Ein anderer Börsianer aber geht davon aus, dass die Deutsche Börse nachziehen wird. Deren Chef Reto Francioni habe bei einem Scheitern der Fusion «zu viel zu verlieren».

Für Gesprächsstoff sorgte ansonsten der Energiekonzern RWE mit einer Klage gegen die zunächst vorübergehende Abschaltung des Atomkraftwerks Biblis A in Hessen. Nach Einschätzung von Experten hat RWE gute Chancen, da die Begründung für die zwangsweise Abschaltung von sieben alten Meilern rechtlich umstritten sei. Die RWE-Titel gewannen 1,60 Prozent auf 45,665 Euro. Für die Aktien des Konkurrenten Eon, der diesem Beispiel nicht folgen will, ging es um 0,86 Prozent auf 21,735 Euro hoch.

Die konjunktursensiblen Automobilwerte zählten derweil zu den Favoriten im Dax. So kletterten BMW an der Indexspitze um 4,20 und Daimler dahinter um 3,49 Prozent.