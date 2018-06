Monte Carlo (dpa) - Philipp Kohlschreiber ist erfolgreich in die Sandplatz-Saison gestartet. Der Tennisprofi aus Augsburg gewann beim Masters-Series-Turnier in Monte Carlo in der ersten Runde gegen Andrej Golubjew aus Kasachstan mit 5:7, 7:6 (8:6), 6:4.

Bei der mit 2,75 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung trifft der Davis-Cup-Spieler nun auf Roger Federer aus der Schweiz.