Damaskus (dpa) - Bei neuen Protesten in Syrien sind drei Demonstranten getötet worden. Sicherheitskräfte in Zivil hätten in Banijas auf eine Menschenmenge geschossen, die sich vor einer Moschee versammelt hatte. Das berichteten Aktivisten unter Berufung auf Krankenhausärzte. Zwei weitere Demonstranten wurden verletzt. Die Agenten des Geheimdienstes hätten aus vorbeirasenden Autos mit automatischen Feuerwaffen auf die Menschen geschossen. Die Protestierenden hatten wie zuletzt zehntausende andere Menschen in Syrien auch demokratische Reformen und Freiheit gefordert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.