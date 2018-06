NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Montag auch im US-Handel auf hohem Niveau über der Marke von 1,44 US-Dollar gehalten. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,4430 Dollar und damit in etwa soviel wie am Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,4434 (Freitag: 1,4401) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,6928 (0,6944) Euro.

Damit kostet der Euro derzeit soviel wie zuletzt Anfang 2010. "Mangels fundamentaler Impulse war der Wochenauftakt aber sehr ruhig", sagte Devisenexperten Klaus Gölitz vom Bankhaus M.M. Warburg. Wesentliche Konjunkturdaten wurden am Montag nicht veröffentlicht. Zudem gab es keine nennenswerten Neuigkeiten zur jüngst wieder aufgeflammten Schuldenkrise in Europa. Dass der Euro am frühen Nachmittag zeitweise etwas nachgegeben hatte, führte der Experte auf Gewinnmitnahmen zurück.