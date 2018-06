Inhalt Seite 1 — Deutsche Börse und NYSE steuern unbeirrt auf Fusion zu Seite 2 Auf einer Seite lesen

New York/Frankfurt (dpa) - Allen Querelen zum Trotz treiben die Deutsche Börse und New York Stock Exchange (NYSE) ihre Fusion voran. Die Planungen für die Verschmelzung machten «große Fortschritte», teilte die Deutsche Börse in Frankfurt mit.

Die nötigen Genehmigungsverfahren seien angestoßen und erste Dokumente eingereicht worden. «Damit liegen Deutsche Börse und NYSE Euronext weiterhin voll im Zeitplan, um die Transaktion bis Ende 2011 abzuschließen.»

In der Mitteilung vom Sonntagabend schwingt Erleichterung mit. Kurz zuvor hatte die NYSE Euronext sich ohne Wenn und Aber zu den Frankfurtern bekannt. Dabei liegt ihr ein Gegenangebot der US-Technologiebörse Nasdaq OMX vor, das nach eigenem Bekunden um 20 Prozent höher liegt. Diese Offerte sei aber strategisch unattraktiv und zudem sei die Gefahr groß, dass die Übernahme letztlich gar nicht gelinge, ließ der NYSE-Verwaltungsrat wissen.

Die Aktionäre der Deutschen Börse waren erleichtert angesichts der klaren Worte des Wunschpartners. Der Kurs der Frankfurter stieg bis zum Montagmittag in einem eher trüben Umfeld um mehr als 1 Prozent. Dagegen herrschte bei der Nasdaq dicke Luft. «Der NYSE-Verwaltungsrat beraubt seine Aktionäre der Vorteile eines überragenden Angebots», fauchte Nasdaq-Chef Robert Greifeld. Damit missachte das Gremium die Grundsätze guter Unternehmensführung.

«Wir sind überzeugt davon, dass unsere Aktionäre durch den Zusammenschluss mit der Deutschen Börse am meisten gewinnen», sagte dagegen NYSE-Verwaltungsrats-Chef Jan-Michiel Hessels. «Das gemeinsame Unternehmen ist finanziell stark, hat ein Weltklasse-Management und eine funktionierende Strategie.»

Das war eine Ohrfeige für die aufstrebende Technologiebörse Nasdaq. Schon seit jeher blickt die New York Stock Exchange auf den kleineren und wesentlich jüngeren Rivalen herunter. Die Wurzeln der NYSE reichen bis ins Jahr 1792, die Nasdaq ist gerade mal 40 Jahre alt und gibt sich als Rebell der Börsenwelt: Sie besaß von Anfang an keinen Handelssaal, alle Geschäfte laufen rein elektronisch.

Für die NYSE wäre es eine Schmach, von der Nasdaq kontrolliert zu werden. Die Fusion mit der Deutschen Börse liefe immerhin auf Augenhöhe ab, wie die Partner nicht müde werden zu betonen. Die Aktionäre der gewichtigeren Deutschen Börse bekommen den Plänen zufolge zwar 60 Prozent am neuen gemeinsamen Unternehmen. Doch der Chefposten geht nach New York.