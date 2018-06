Berlin (dpa) - Der britische Rocker Pete Doherty (32) hat nach Behördenangaben in Berlin noch eine Rechnung offen. Er hatte sich eine Geldstrafe von 30 000 Euro eingehandelt, weil er im Dezember 2009 bei einer Kneipentour in Kreuzberg ein Auto beschädigt haben soll.

«Wenn er nicht zahlt, muss er mit einer Ersatzfreiheitsstrafe rechnen», sagte der Staatsanwaltsschaftsprecher Martin Steltner am Montag. Bis Ende dieser Woche hat Doherty demnach Zeit, die Summe zu begleichen. Im ärgsten Fall müsste er 30 Tage hinter Gitter. Wenn er zahlt, ist die Angelegenheit erledigt.

Am Montagabend will Doherty im Berliner Postbahnhof seine Konzerttour durch Deutschland starten. Weitere Stationen sind Hamburg (Dienstag), Köln (13.4.) und München (15.4.). Über Dohertys Schulden hatte am Wochenende die «Berliner Zeitung» berichtet.

Doherty bei Myspace