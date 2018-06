Brüssel weist Spekulationen über Diesel-Steuer zurück

Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission hat Spekulationen zurückgewiesen, wonach ihre geplante Reform der Sprit-Steuersätze Dieselkraftstoff in Deutschland verteuern wird. «Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass der Vorschlag dazu führen könnte, dass der Diesel-Preis in Deutschland steigt», sagte ein Sprecher von EU-Steuerkommissar Algirdas Semeta am Montag in Brüssel. «Der (EU-Mindeststeuer-)Satz wird niedriger sein als der Steuersatz, der derzeit in Deutschland angewendet wird», sagte der Sprecher.

Lohnnebenkosten in Deutschland unter EU-Schnitt

Wiesbaden (dpa) - Arbeit ist in Deutschland deutlich teurer als in anderen EU-Ländern. Bei den Lohnnebenkosten liegt das Niveau aber unter dem Durchschnitt - bezogen auf den Arbeitgeberanteil. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden berichtete, bezahlten Arbeitgeber in der deutschen Privatwirtschaft im vergangenen Jahr durchschnittlich 29,20 Euro für eine geleistete Arbeitsstunde - und damit 32 Prozent mehr als Unternehmer im Durchschnitt der Europäischen Union, aber 12 Prozent weniger als im Nachbarland Frankreich. Unter den 27 EU-Ländern rangiert Deutschland damit auf Rang sieben.

Hochtief-Chef geht - Leighton sagt Riesen-Defizit voraus

Essen (dpa) - Führungswechsel, Gewinnwarnung, Kursabsturz: Beim Essener Baukonzern Hochtief überschlagen sich die Ereignisse. Der bisherige Chef Herbert Lütkestratkötter nimmt mitten in der Übernahmeschlacht mit dem spanischen Baukonzern ACS seinen Hut. Sein Nachfolger wird Frank Stieler, der seit 2009 das Hochtief-Europageschäft verantwortet und als ACS-Wunschkandidat gilt. Zudem müssen die Essener ihre Gewinnziele senken - Grund ist ein tiefes Minus bei der australischen Tochter Leighton. Als Reaktion stürzte die Hochtief-Aktie ab: Bis zum Mittag verlor das Papier 9,0 Prozent auf 62,60 Euro.

IWF hebt Wachstumsprognose für Deutschland an