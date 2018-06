Inhalt Seite 1 — Analyse: Kämpfer im Dunkeln - Paris spielt Rolle herunter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paris (dpa) - Sie haben den Ausschlag im monatelangen, blutigen Kräftemessen in Elfenbeinküste gegeben - französische Soldaten mit UN-Mandat.

Obwohl exakte Informationen über die Militäraktion - gemeinsam mit Kämpfern des gewählten Präsidenten Alassane Ouattara - zunächst im Dunkeln blieben, zeichnete sich doch schnell folgendes Szenario ab.

In der Nacht zu Montag flogen Militärhelikopter Einsätze gegen die Residenz, in der sich der abgewählte Präsident Laurent Gbagbo mit seinen schwer bewaffneten Kämpfern verschanzt hatte. Tagsüber rückten dann knapp zwei Dutzend Panzerfahrzeuge mit Soldaten aus dem Camp der dort stationierten französischen Einheit «Licorne» (Einhorn) nach.

Augenzeugen wussten auch von einem im Dunkel der Nacht gestarteten Transall-Militärtransporter zu berichten, der französische Elitesoldaten per Fallschirm abgesetzt haben soll. Diese Kommandos sollen letztendlich Gbagbo in seiner Residenz festgesetzt haben, hieß es in ersten Berichten.

Das Dementi aus Paris kam postwendend. Falsch, hieß es im militärischen Oberkommando in Paris: «Zu keinem Augenblick sind die französischen Soldaten in den Park oder die Residenz des Präsidenten eingedrungen.»

Das mussten sie auch nicht, glaubt man dem Ministerpräsidenten von Elfenbeinküste, Guillaume Soro. In seiner TV-Ansprache gab er den Angriff gegen Gbagbos letzte Bastion bekannt: «Heute morgen haben unsere Kräfte den letzten Sturm gegen ausländische Söldner und andere Soldaten des ehemaligen Präsidenten gestartet. Nach heftigen Kämpfen haben sich der eingekesselte und geschlagene Herr Gbagbo und seine Frau Simone ergeben.»

Auch UN-Botschafter Youssoufou Bamba betonte in seiner kurzen Erklärung dreimal, dass Soldaten aus dem Land selbst Gbagbo festgenommen hätten. «Berichte, nach denen es französische Truppen waren, sind falsch. Monsieur Gbagbo wurde von den Streitkräften der Republik Elfenbeinküste festgenommen.»