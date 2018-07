Luxemburg (dpa) - Der Streit um den Umgang mit nordafrikanischen Flüchtlingen stürzt Europa in die Krise. Die Absicht Roms, viele der Flüchtlinge in andere Staaten weiterreisen zu lassen, traf bei den EU-Innenministern auf erbitterte Ablehnung. Frankreich und Deutschland führen die Allianz der Kritiker an - doch eine Handhabe gegen Italien haben sie nicht. Nach EU-Recht kann Italien Flüchtlingen eine befristete Aufenthaltsgenehmigung ausstellen. Deutschland macht dagegen massiv Front. Laut Innenministerium sollen die von Italien ausgestellten Visa in Deutschland nicht anerkannt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.