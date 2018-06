Brüssel (dpa) - Geht es um Garantien, Rückgaberecht oder unfaire Geschäftspraktiken, dann sind die Deutschen Experten: In keinem anderen EU-Land kennen Verbraucher ihre Rechte so gut, wie in Deutschland. Das ergab eine aktuelle Umfrage. Nur die Norweger, die nicht zur EU gehören, schneiden besser ab. Die Bereitschaft sich auch zu beschweren ist der Umfrage zufolge aber in Schweden, Luxemburg und in den Niederlanden höher als in Deutschland. Für die Umfrage wurden mehr als 56 000 Verbraucher in 29 Ländern befragt.

