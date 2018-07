Stuttgart/Mainz (dpa) - Schwere Vorwürfe gegen Caritas und Diakonie: In ihren Säuglingsheimen sollen zwischen 1949 und 1975 tausende Babys misshandelt worden sein. Das berichtet das ARD-Magazin «Report Mainz». Überforderte Helferinnen hätten die Säuglinge angebunden und mit Medikamenten ruhig gestellt. In einem Heim bei Stuttgart seien sie mit UV-Licht bestrahlt worden, weil sie fast nie nach draußen kamen. Caritas und Diakonie räumten unhaltbare Zustände in ihren Kinderheimen nach dem Krieg ein. Erkenntnisse über Misshandlungen speziell von Säuglingen gebe es aber nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.