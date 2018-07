Magdeburg (dpa) - CDU und SPD in Sachsen-Anhalt wollen heute letzte Einzelheiten auf dem Weg zum neuen schwarz-roten Bündnis klären. Beim Treffen des Koalitionsausschusses geht es in Magdeburg um neue Zuschnitte der Ministerien und die Besetzung der Ministerämter. Für Donnerstag ist ein CDU-Parteitag zur Abstimmung über den Vertrag geplant. Die SPD entscheidet dann am Samstag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.