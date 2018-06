Lima (dpa) - Der linksnationalistische Ex-Militär Ollanta Humala hat die Präsidentenwahl in Peru zufolge gewonnen, jedoch die absolute Mehrheit verpasst. Laut Prognosen kommt Humala auf etwa 31,6 Prozent der Stimmen. Er müsste sich damit am 5. Juni einer Stichwahl stellen. Nach diesen inoffiziellen Zahlen ist unklar, ob die als autoritär und konservativ geltende Keiko Fujimori den Einzug in die Stichwahl schaffen würde. Sie ist die Tochter des wegen Menschenrechtsverletzungen und Korruption zu 25 Jahren Haft verurteilten früheren Präsidenten Alberto Fujimori.

