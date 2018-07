Berlin (dpa) - Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin hat Zustimmung zur geplanten Beteiligung der Bundeswehr an einem humanitären Libyen-Einsatz signalisiert. Seine Partei halte es für unabweisbar, dass den Menschen in Libyen geholfen werde, sagte er im ARD-«Morgenmagazin». Wenn zur Unterstützung dieser humanitären Hilfe eine militärische Absicherung der Transporte nötig sei, müsse die Bundesregierung ein Mandat vorlegen. Zur Not bedeute dies auch, dass deutsche Soldaten nicht nur an einem Luft- sondern auch an einem Bodeneinsatz beteiligt werden könnten.

