Rüsselsheim (dpa) - Der bisherige Chefentwickler von General Motors, Karl-Friedrich Stracke, ist neuer Opelchef. Der Aufsichtsrat der Adam Opel AG stimmte dem Vorschlag der US-Mutter GM wie erwartet in einer Sondersitzung in Rüsselsheim einstimmig zu. Stracke folgt auf Nick Reilly, der an die Spitze des Opel-Aufsichtsrats rückt und gleichzeitig als Präsident des GM-Europageschäfts über Stracke installiert wird.

