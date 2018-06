Tripolis (dpa) - Ein Friedensplan der Afrikanischen Union für Libyen liegt auf dem Tisch. Machthaber Mummar al-Gaddafi sagt erst einmal ja. Die Rebellen im Osten des Landes sind skeptisch, zumal ihre Hauptforderung - der vollständige Rückzug des Diktators - nicht berücksichtigt wird. Die AU wollte heute den Plan in der Rebellenhochburg Bengasi präsentieren. Die Rebellen haben die Stadt Adschdabija nach heftigen Kämpfen wieder eingenommen. Unterdessen erwartet die Bundesregierung in den nächsten Tagen keine UN-Anfrage bei der EU für einen humanitären Einsatz in Libyen.

