Potsdam (dpa) - Brandenburgs Innenminister Dietmar Woidke hat die rechtsextreme Vereinigung «Freie Kräfte Teltow-Fläming» verboten. Die Polizei begann zudem am Morgen mit Razzien. Bei dem Großeinsatz der Polizei wurden Beweismittel beschlagnahmt. Einzelheiten zu dem Verbot und den Durchsuchungen will Innenminister Woidke am Mittag in Potsdam erläutern. Laut Ministerium wurden seit 1995 in Brandenburg sechs rechtsextremistische Vereine verboten, zuletzt im Jahr 2006 der «Schutzbund Deutschland».

