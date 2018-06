Amsterdam (dpa) - Der Amokläufer in den Niederlanden soll vor seiner Bluttat gedroht haben, er werde «jeden über den Haufen schießen». Das berichtete die Zeitung «De Telegraaf» unter Berufung auf einen Nachbarn des Schützen. Der 24-Jährige hatte am Samstag in einem Einkaufszentrum sechs Menschen mit einer Maschinenpistole erschoss und sich dann selbst mit einem Kopfschuss das Leben genommen. Derweil erwiesen sich Angaben, wonach zwei weitere der insgesamt 17 Verletzten gestorben seien als falsch. Die niederländische Presse-Agentur ANP zog die Angaben zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.