Mainz (dpa) - SPD und Grüne in Rheinland-Pfalz beginnen heute in Mainz mit ihren Koalitionsverhandlungen. Die SPD hatte bei der Landtagswahl Ende März ihre absolute Mehrheit klar verloren und ist auf einen Koalitionspartner angewiesen. Die Grünen waren nach fünf Jahren Pause triumphal in das Landesparlament zurückgekehrt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.