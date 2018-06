Güstrow (dpa) - Drei Tage nach dem Massencrash auf der A19 werden noch 16 Unfallopfer in Kliniken behandelt. Ein Mann ist nach wie vor in kritischem Zustand und liegt in Güstrow auf der Intensivstation. Nach der größten Massenkarambolage in Deutschland seit 20 Jahren waren am Freitag 44 Menschen in Krankenhäuser gebracht worden. Acht Menschen kamen bei dem Unfall in einem Sandsturm ums Leben.

