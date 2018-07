Offenbach (dpa) - Am Dienstag zieht der Regen nach Osten ab, nur am Alpenrand regnet es noch etwas länger. Sonst stellt sich wechselnde, teils starke Bewölkung ein, und es gibt wiederholt Regen-, vereinzelt Graupelschauer, örtlich auch kurze Gewitter.

In den Hochlagen der Mittelgebirge gehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Offenbach die Schauer in Schneeregen und Schnee über. Der Nordwestwind weht mäßig, im Norden frisch. Dabei treten starke, in freien Lagen stürmische Böen auf, an der See und im Bergland ist mit Sturmböen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen meist nur noch zwischen etwa 10 Grad im Norden und bis rund 15 Grad im Süden.

In der Nacht zum Mittwoch lassen die Schauer vor allem in der Südwesthälfte nach, und die Wolken lockern auf. Nach Osten und Südosten hin gibt es aus stärkerer Bewölkung noch etwas Regen, in höheren Lagen des Berglandes Schnee. Es kühlt auf 5 bis 0 Grad ab, bei längerem Aufklaren gibt es Bodenfrost, vor allem nach Süden hin gebietsweise auch leichten Frost.