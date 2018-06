Berlin (dpa) - Nach Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg ist auch die FDP-Politikerin Silvana Koch-Mehrin in Verdacht geraten, für ihre Doktorarbeit abgeschrieben zu haben.

Die Universität Heidelberg prüfe entsprechende Vorwürfe gegen die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit.

Die FDP-Europapolitikerin ließ über ihren Sprecher in Brüssel ausrichten, sie wolle sich zu den Vorwürfen nicht äußern - und verwies auf die Universität Heidelberg.

Der einstige CSU-Hoffnungsträger Guttenberg muss derweil damit rechnen, dass ihn jemand aus den Reihen der Plagiats-Opfer anzeigt. «Ich werde Strafantrag gegen Herrn zu Guttenberg stellen», zitiert die «Berliner Zeitung» eine nicht namentlich genannte Person. Derzeit werde ein Strafantrag für die zuständige Staatsanwaltschaft Hof ausgearbeitet.

Zum Fall Koch-Mehrin sagte die Sprecherin der Uni Heidelberg: «Wir haben am Montag davon erfahren.» Die philosophische Fakultät sei von der Internet-Plattform «VroniPlag Wiki» über Anhaltspunkte informiert worden, die Arbeit stamme in Teilen nicht von Koch-Mehrin. Sollte sich der Vorwurf erhärten, müsse sich letztlich die «Kommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis» damit befassen.

Laut «VroniPlag Wiki» prüfen inzwischen mehrere Helfer die Doktorarbeit Koch-Mehrins. Die Europa-Politikerin der FDP soll auf mindestens 20 Seiten ihrer Arbeit «Historische Währungsunion zwischen Wirtschaft und Politik» abgekupfert haben. Mehrere Medien hatten die Vorwürfe gegen Koch-Mehrin zu Wochenbeginn aufgegriffen.

Die Schweizer Journalistin Klara Obermüller, die mit am stärksten von der Abschreiberei Guttenbergs betroffen war, sagte der dpa: «Ich bleibe dabei, dass ich nicht klagen werde. (...) Mir fehlt dazu die Zeit und die Motivation.» In seiner Doktorarbeit hatte sich Guttenberg ohne Quellennennung auch aus einen Leitartikel Obermüllers in der «Neuen Zürcher Zeitung» bedient. Dafür entschuldigte sich Guttenberg später.