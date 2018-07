Inhalt Seite 1 — Italiens Flüchtlingspolitik entfacht Streit in Deutschland Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Italiens Flüchtlingspolitik sorgt in Deutschland weiter für Streit. Während sich die Bundesregierung gegen die Aufnahme von Wirtschaftsflüchtlingen aus Nordafrika sperrt, fordern die Oppositionsparteien im Bundestag mehr Solidarität in der Europäischen Union (EU).

Auch der Koalitionspartner FDP warnt vor einzelstaatlicher Abschottung und plädiert für eine sachliche Debatte. Bayern kündigte am Dienstag an, die verdachtsunabhängigen Kontrollen in grenznahen Gebieten zu verstärken. «Die bayerische Polizei richtet im Rahmen der Schleierfahndung ein besonderes Augenmerk auf illegale Migranten», sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nach Angaben eines Sprechers.

Man könne Deutschland indes nicht vorwerfen, es verhalte sich bei der Aufnahme von Asylbewerbern nicht solidarisch. «Im Jahr 2010 hat Deutschland mit 48 500 Asylbewerbern nach Frankreich die höchste Anzahl innerhalb der Europäischen Union zu verzeichnen», sagte er.

Italien hatte in der vergangenen Woche angekündigt, Flüchtlingen befristete Aufenthaltsgenehmigungen geben zu wollen, mit denen sie legal in andere EU-Staaten reisen können. Vor allem Deutschland macht neben Frankreich dagegen massiv Front. Das Innenministerium erklärte in Berlin, dass die von Italien ausgestellten Visa in Deutschland nicht anerkannt würden, ließ aber offen, wie man konkret mit Flüchtlingen umgehen wolle.

Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) kündigte «situationsangepasst» verschärfte Grenzkontrollen an. Allerdings sei keine grundlegende Änderung der Kontrollsysteme geplant. Auch warnte er erneut vor Signalen, dass die Grenzen nach Europa offen seien.

Für seine Kritik an Italiens Umgang mit Flüchtlingen aus Nordafrika erhielt Friedrich am Dienstag Rückendeckung von der Union. Die Linie von Schwarz-Gelb stehe in der Kontinuität dessen, «was alle anderen europäischen Länder die letzten zehn Jahre gemacht haben, bis heute machen», sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Union, Peter Altmaier (CDU). Das Vorgehen sei gerechtfertigt und richtig.

Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann (CDU) sprach sich für Sanktionen gegen Italien aus, sollte Rom nicht einlenken. «Dann müssen wir die finanzielle Hilfe einfrieren», sagte er der «Bild»-Zeitung (Dienstag). Brüssel unterstützt derzeit Mitgliedsländer mit EU-Außengrenzen mit Geld aus Fonds, um die Grenzen zu schützen, Flüchtlinge zu integrieren oder zurückzubringen. Italien hat EU-Angaben zufolge für 2010 und 2011 rund 81,5 Millionen Euro bekommen.