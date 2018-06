Inhalt Seite 1 — Inflationsgefahr steigt: Alltag wird teurer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Die Spatzen pfeifen es schon länger von den Dächern, inzwischen warnen selbst Notenbanker: Die Inflation in Deutschland wird weiter steigen. Das trifft alle Sparer - und Verbraucher spüren es täglich im Supermarkt und beim Tanken.

Ob Kaffee, Strom oder Sprit: Die Dinge des täglichen Lebens werden derzeit spürbar teurer. Schon hat mehr als jeder dritte Deutsche Angst, die Inflation werde sein Vermögen auffressen. Die Sorge ist überzogen, denn im März lag die Jahresteuerung bei 2,1 Prozent - und damit zwar etwas über der Warnschwelle der Währungshüter, aber weit unter einer Reihe früherer Werte zu Euro-, aber vor allem auch zu D-Mark-Zeiten.

Doch immer mehr Ökonomen warnen vor weiter steigenden Preisen. Bundesbank-Präsident Axel Weber hält einen Anstieg der Inflation in Deutschland auf «knapp unter drei Prozent» zum Jahresende für nicht ausgeschlossen. Auch Europas Währungshüter sehen Risiken für die Preisstabilität und treten bereits behutsam auf die Bremse: Die EZB hat den Leitzins im Euroraum leicht auf 1,25 Prozent erhöht und damit den Ausstieg aus ihrer Krisenpolitik des ultra-billigen Geldes eingeleitet.

Für die Konjunkturlokomotive Deutschland ist die EZB-Geldpolitik damit immer noch sehr expansiv. In der Folge könnten die Preise steigen, denn das kräftige Wachstum weckt Begehrlichkeiten. Noch wirke der recht schwache Lohnauftrieb bremsend, sagt Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen. Neue Tarifabschlüsse könnten das angesichts der Entspannung am Arbeitsmarkt mit einer Beschäftigung auf Rekordniveau aber jederzeit ändern - und eine Lohn-Preis-Spirale in Gang setzen, vor der Europas oberster Währungshüter Jean-Claude Trichet bei jeder Gelegenheit eindringlich warnt.

Im Moment sieht Solveen jedoch insbesondere höhere Kosten der Unternehmen kritisch: «Sowohl Erzeuger- als auch Importpreise sind zuletzt kräftig gestiegen - auch wenn man die Energiepreise herausrechnet.» Umfragen zeigten, dass die Unternehmen sich zutrauten, die Kosten an ihre Kunden weiterzugeben.

Ulrike Rondorf von der Commerzbank ist überzeugt: «Der Nährboden für höhere Teuerungsraten ist bereitet und wir erwarten, dass die Verbraucherpreise in den kommenden Jahren stärker zulegen dürften als in den vergangenen zehn Jahren.» Inflationsraten von über zwei Prozent könnten nicht mehr die Ausnahme sein, sondern die Regel.

Der Druck an der Preisfront ist zum Teil hausgemacht, wie das Beispiel E10 zeigt. Im März kosteten Kraftstoffe 11,2 Prozent mehr als vor einem Jahr und satte 5,1 Prozent mehr als im Februar. Weil die Autofahrer den von der Politik vorgesetzten Biosprit ablehnen, führen die Mineralölkonzerne herkömmliches Super wieder ein - und zocken dabei die Kunden ab, schimpft ADAC-Sprecher Klaus Reindl: «Das ist der dreiste Versuch, den Autofahrern das Geld aus der Tasche zu ziehen.»