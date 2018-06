Tripolis (dpa) - Obwohl es nach UN-Angaben derzeit gar keinen Bedarf gibt, bereitet sich die EU auf einen Militäreinsatz zur Absicherung humanitärer Hilfe in Libyen vor. Bei einem Treffen in Luxemburg beschlossen die EU-Außenminister, entsprechende Vorbereitungen voranzutreiben. Vor allem in der seit Wochen von den Truppen des libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi belagerten Stadt Misurata ist die Versorgungslage kritisch. Vorsorglich drohte Gaddafi deshalb jedem mit Gewalt, der sich der Rebellenstadt «unter einem humanitären Vorwand» nähere.

