Bengasi (dpa) - Ein Ende im Libyen-Konflikt ist nicht in Sicht. Die Rebellen und die USA sind sich einig: Einen sinnvollen Friedensplan gibt es nur bei einem Rücktritt von Machthaber Muammar al-Gaddafi. Der von Gaddafi akzeptierte Friedensplan der Afrikanischen Union fand bei den Rebellen in Bengasi keinen Anklang. Die EU spricht heute über einen Militäreinsatz zur Absicherung von humanitärer Hilfe. Die EU-Außenminister wollen in Luxemburg auch die Sanktionen gegen das Regime verschärfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.