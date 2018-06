London (dpa) - Die große Villa des britischen Popstars Robbie Williams (37) in Los Angeles kann es offenbar mit jedem Schloss aufnehmen. Wie die «Sun» im Internet berichtet, fühlen sich sogar englische Royals dort wohl.

Nachdem zuerst Sarah «Fergie» Ferguson (51), die Herzogin von York und geschiedene Gattin von Prinz Andrew, Robbie den einen oder anderen Besuch in Kalifornien abgestattet hat, freundet sich jetzt auch ihre Tochter Prinzessin Beatrice (22) mit ihm an. Ein Insider sagte: «Robbie versteht sich wirklich gut mit Beatrice. Er behandelt sie wie seine kleine Schwester und kümmert sich um sie. Es ist wirklich süß.» Williams hatte Fergie im Januar während eines Karibik-Urlaubs kennengelernt. Die beiden sollen sich von Anfang an gut verstanden haben.