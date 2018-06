London (dpa) - Real Madrid steht erstmals seit acht Jahren wieder im Halbfinale der Champions League und trifft im Kampf um den Einzug ins Endspiel auf seinen Erzrivalen FC Barcelona. Nach dem lockeren 4:0-Sieg gegen Tottenham Hotspur im Hinspiel gewann Real auch an der White Hart Lane mit 1:0 (0:0).

Den Treffer für die «Königlichen» mit den deutschen Fußball-Nationalspielern Mesut Özil und Sami Khedira an der White Hart Lane erzielte Cristiano Ronaldo (50. Minute). Die Halbfinals sind für den 27. April und 3. Mai terminiert, das Finale steigt am 28. Mai im Londoner Wembley-Stadion. Im zweiten Semifinale am 26. April und 4. Mai stehen Schalke 04 und Manchester United.