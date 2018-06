München (dpa) - Fahndungsplakate sollen helfen, den Mord an zwei Mädchen im bayerischen Krailling aufzuklären. Mit der Aktion sollen Zeugen gesucht werden. Der dringende Tatverdacht gegen den inhaftierten Onkel der Mädchen hat sich laut Polizei erhärtet. Es sei aber wichtig, zu wissen, ob Zeugen sein Auto gesehen oder andere wichtige Beobachtungen gemacht haben. Der Onkel schwieg bisher zu den Vorwürfen. Die Schwestern Sharon und Chiara waren in der Nacht zum 24. März in der Wohnung der Familie getötet worden.

