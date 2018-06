Karlsruhe (dpa) - Der Energiekonzern EnBW will nicht gegen das Atom-Moratorium der Bundesregierung klagen. EnBW hatte seine Meiler Neckarwestheim I und Philippsburg I im Zuge des Moratoriums heruntergefahren. Neckarwestheim I soll aus wirtschaftlichen Gründen abgeschaltet bleiben. Das Unternehmen habe zwar erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Anordnung, heißt es in einer Mitteilung. Demnach erleidet EnBW deutliche finanzielle Einbußen. Allerdings verzichte man im Blick auf die aktuelle gesellschaftliche Debatte auf juristische Schritte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.