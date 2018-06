Berlin (dpa) - Der designierte FDP-Vorsitzende Philipp Rösler stößt in der Bevölkerung auf Zustimmung. Nach einer neuen Forsa-Umfrage im Auftrag des «Stern» wünschen sich 52 Prozent der Bürger, dass der Gesundheitsminister künftig eine wichtige Rolle in der Bundespolitik spielt. Damit liegt er weit vor allen anderen FDP-Politikern. Am schlechtesten schneiden Wirtschaftsminister Rainer Brüderle und Fraktionschefin Birgit Homburger ab. Dass Guido Westerwelle nach seinem Rücktritt als FDP-Chef auch das Amt des Außenministers niederlegen soll, befürworteten 56 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.