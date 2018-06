Magdeburg (dpa) - Der Koalitionsvertrag von CDU und SPD in Sachsen-Anhalt steht. Der CDU-Parteivorsitzende Thomas Webel und SPD-Landeschefin Katrin Budde unterzeichneten das Papier in Magdeburg. Die Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt, dass Parteitage von CDU und SPD morgen und am Samstag den Vertrag billigen. Die Wahl von Reiner Haseloff zum neuen Ministerpräsidenten ist für den 19. April geplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.