Mountain View (dpa) - Das war ein durchwachsener Start in den neuen Job: Keine zwei Wochen sitzt Google-Gründer Larry Page nun auf dem Chefposten des Internetkonzerns und kann für das erste Quartal einen Gewinn von unterm Strich 2,3 Milliarden Dollar verkünden - weniger als erwartet.

Zwar sind das 18 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Doch die Analysten hatten auf noch bessere Zahlen gehofft. Nachbörslich fiel die Aktie am Donnerstag um 4 Prozent.

Das Geld hatte freilich noch Vorgänger Eric Schmidt hereingeholt, der nun als Verwaltungsratschef die Rolle des Firmenbotschafters übernommen hat. Page steht seit Anfang April in der Verantwortung. Jede seiner Handlungen wird genau beobachtet. Die Frage lautet: Wohin steuert Page den Internetgiganten?

Bislang ist es das Suchmaschinen-Geschäft, das Google reich macht. Firmen zahlen für Werbung, die sie bei den Suchergebnissen platzieren. Doch Google drängt in immer mehr Felder. So ist sein Handy-Betriebssystem Android mittlerweile der schärfste Gegner für Apples iPhone und mit seinem Computer-Betriebssystem namens Chrome OS will Google auch Microsoft mit seinem Windows das Fürchten lehren.

Im ersten Quartal stieg der Konzernumsatz um 27 Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar. Davon entfällt allerdings nur ein Bruchteil auf die neuen Felder. Nach US-Medienberichten hat Page in seinen ersten Tagen schon Teile des Top-Managements umgekrempelt. Er will demnach den einzelnen Bereichen mehr Gestaltungsspielraum geben. Das passt zum erklärten Ziel von Page, dass Google wieder wendiger werden solle.

Page hatte Google 1998 zusammen mit seinem Kompagnon Sergey Brin gegründet, der sich heute um neue Produkte kümmert. 2001 übergaben die beiden ihr «Baby» an Schmidt. Unter dem erfahrenen Manager hat sich Google von einem aufstrebenden Internetsuch-Unternehmen zum heutigen breit aufgestellten Technologiekonzern gemausert.

