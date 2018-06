Detroit (dpa) - Selbstzündende Airbags führen bei Ford zu einem der größten Rückrufe der Unternehmensgeschichte: Der Autohersteller bestellte fast 1,2 Millionen Pick-up-Trucks seiner Erfolgsbaureihe F-150 und des Schwestermodells Lincoln Mark LT in die Werkstätten. Die Wagen stammen aus den Jahren 2004 bis 2006. Ein Kurzschluss kann nach Angaben von Ford dazu führen, dass der Airbag plötzlich auslöst. Von Unfällen ist dem Hersteller nach eigenem Bekunden aber noch nichts zu Ohren gekommen. Kein anderes Auto verkauft sich so gut in den USA.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.